Kroos-Warnung vor Gladbach: "Es ist definitiv Vorsicht geboten"

Mönchengladbach (SID) - Ex-Weltmeister Toni Kroos hat seine Kollegen beim spanischen Fußball-Meister Real Madrid vor dem Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) vor Gastgeber Borussia Mönchengladbach gewarnt. "Es ist vielleicht normal, dass man in Madrid noch nicht so viel von Mönchengladbach gehört hat, aber ich habe allen gesagt, dass Gladbach eine gute Mannschaft ist und gerade im eigenen Stadion schon einige große Mannschaften geschlagen hat. Es ist definitiv Vorsicht geboten", erklärte der Mittelfeldstar zu Wochenbeginn auf der Pressekonferenz nach dem Training der Königlichen im Borussia-Park.

Toni Kroos trifft mit Real Madrid auf Gladbach © SID

Aus der Entfernung und durch unregelmäßige Beobachtung habe er den Aufwärtstrend der Rheinländer unter Chefcoach Marco Rose verfolgt, berichtete Kroos weiter: "Die Mannschaft hat sich gut entwickelt, der Trainer hat gut eingeschlagen. Ich weiß aber auch von der Nationalmannschaft, dass Gladbach einige gute Spieler hat."