Kroos feiert höchsten Saisonsieg mit Madrid

Köln (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat sich mit seinem höchsten Saisonsieg in der Primera Division auf den zweiten Tabellenplatz geschossen. Am elften Spieltag besiegten die Königlichen den Madrider Vorortklub CD Leganes 5:0 (3:0) und schoben sich damit bis auf einen Punkt an Spitzenreiter FC Barcelona heran.

Real Madrid feiert Kantersieg gegen das Ligaschlusslicht © SID

Im Estadio Santiago Bernabeu trafen Rodrygo (7.), Toni Kroos (8.), Sergio Ramos (24., Foulelfmeter), Karin Benzema (69., Foulelfmeter) und der Ex-Frankfurter Luka Jovic (90+1.) für die in dieser Saison bis dato selten überzeugend spielenden Madrilenen.