Kroos mit Muskelverletzung am Gesäß

Hamburg (SID) - Rio-Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid muss eine Trainingspause einlegen. Wie der spanische Rekordmeister am Montag mitteilte, hat sich der Mittelfeldspieler beim 3:2-Sieg in der Primera Division bei Real Betis Sevilla eine Verletzung am linken mittleren Gesäßmuskel zugezogen.

Toni Kroos mit Muskelverletzung am Gesäß © SID

Über die voraussichtliche Dauer der Zwangspause machte der Verein keine Angaben. Kroos war in Sevilla kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt worden.