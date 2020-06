Kroos nach Schützenhilfe für Bremen: "1678 Kisten Bier und 5467 Liebesbekundungen"

Berlin (SID) - Mittelfeldspieler Felix Kroos von Union Berlin hat nach der Schützenhilfe für seinen Ex-Klub Werder Bremen reichlich Zuspruch erfahren. "Habe jetzt alle Nachrichten von den Werder-Fans gelesen. Aktueller Stand: 1678 Kisten Bier und 5467 Liebesbekundungen (meistens männlich)! Danke dafür", twitterte Kroos am Sonntag und fügte ein grünes Herz hinzu.

Ujah (l.) und Kroos verhalfen Bremen in die Relegation © SID

Kroos, der von 2010 bis 2016 in Bremen aktiv war, hatte beim 3:0-Heimsieg am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf überraschend in der Startelf gestanden. In Torschütze Anthony Ujah sorgte ein zweiter Ex-Bremer dafür, dass die Norddeutschen noch an Düsseldorf vorbei auf den Relegationsrang kletterten.

"Vielleicht hat es ein bisschen geholfen, dass sie Werder noch etwas im Herzen haben", sagte Bremens Aufsichtsratschef Marco Bode bei Sport1.