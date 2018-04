Kruse lässt Bochum doch noch vom Aufstieg träumen

Bochum (SID) - Dank seines australischen Angreifers Robbie Kruse darf Fußball-Zweitligist VfL Bochum doch noch von der Rückkehr in die Bundesliga träumen. Das Team von Trainer Robin Dutt gewann zum Auftakt des 32. Spieltages gegen Erzgebirge Aue 2:1 (1:1) und liegt zwei Runden vor Saisonende nach der neunten Partie ohne Niederlage nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellendritten Holstein Kiel. Allerdings haben die Norddeutschen ein Spiel mehr in der Hinterhand.

Kruse bescherte dem Vfl Bochum einen wichtigen Sieg © SID

Für den Gast aus Aue spitzt sich der Abstiegskampf nach der dritten Pleite in Serie hingegen zu. Zwei Punkte vor dem Abstiegs-Relegationsplatz kann der Tabellen-13. im Laufe des Wochenendes nach unten durchgereicht werden.

"Aue hatte in der ersten Halbzeit gute Chancen. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und am Ende verdient gewonnen", sagte Bochums Abwehrchef Patrick Fabian bei Sky. Aues Torwart Martin Männel blickt optimistisch auf die kommenden Spiele: "Ich glaube, wir haben heute unser wahres Gesicht gezeigt."

Vor 20.121 Zuschauern schloss Kruse keine drei Minuten nach Spielbeginn einen Bochumer Konter zur Führung ab. In der 77. Minute erzielte er in Überzahl den Siegtreffer, da die Auer die Partie nach der Roten Karte gegen Dennis Kempe (65., Notbremse) zu zehnt beenden mussten. Pascal Köpke hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (16.).

Bereits nach fünf Minuten musste Aues Trainer Hannes Drews auf die Tribüne, nachdem er sich vehement über eine Abseitsstellung beim Bochumer Führungstreffer beklagt hatte. Als das Spiel zu verflachen drohte, brachte der Platzverweis neuen Schwung. Bochum drückte seinen Gegner tief in die eigene Hälfte und wurde belohnt.