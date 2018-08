Kszczot erneut Europameister über 800 m

Berlin (SID) - Titelverteidiger Adam Kszczot (Polen) ist erneut Europameister über 800 m. Der Hallen-Weltmeister verwies am Samstagabend in Berlin in 1:44,59 Minuten den Schweden Andreas Kramer (1:45,03) und Weltmeister Pierre-Ambroise Bosse (Frankreich/1:45,30) auf die Plätze zwei und drei.

Adam Kszczot gewinnt Gold vor Kramer und Bosse © SID

Der deutsche Meister Christoph Huber (Regensburg), Marc Reuther (Wiesbaden) und Christoph Kessler (Karlsruhe) waren im Vorlauf ausgeschieden.