Kuala Lumpur: Golfprofi Kieffer geht mit Siegchancen auf die letzte Runde

Kuala Lumpur (SID) - Golfprofi Maximilian Kieffer darf in Kuala Lumpur/Malaysia auf seinen ersten Turniersieg auf der Europa-Tour hoffen. Der 28 Jahre alte Düsseldorfer spielte am Samstag eine gute 68 und liegt nach der dritten Runde mit insgesamt 206 Schlägen auf dem geteilten dritten Platz. In Führung bei dem mit drei Millionen Dollar dotierten Wettbewerb liegt der Spanier Nacho Elvira mit drei Schlägen Vorsprung.