Kühne spottet über HSV-Krise: "Hamburg hat nur noch zwei Perlen"

Hamburg (SID) - Investor Klaus-Michael Kühne (80) vom Hamburger SV hat spöttisch auf den Absturz des Traditionsklubs ans Tabellenende der Fußball-Bundesliga reagiert. "Noch vor einem Jahr hätte ich gesagt: Hamburg hat drei Perlen - die Elbphilharmonie, unser neues Hotel und den HSV. Jetzt hat es leider nur zwei Perlen", sagte der Milliardär am Montag in der Hansestadt am Rande der Eröffnung seines neuen Luxushotels an der Außenalster.

Investor Kühne spricht dem HSV die Klasse ab © SID

In der Nobelherberge soll sich Kühne zuvor auch mit Bernd Hoffmann, dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der HSV Fußball AG getroffen haben. Fragen dazu wollte der Logistikunternehmer, dessen Vermögen auf rund 15 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, nicht beantworten. Kühne sagte nur, "Hoffnung und Hoffmann - das passt zusammen, also warten wir einmal ab, wie sich die Dinge weiter entwickeln." Ob Kühne dem HSV weiter Geld zur Verfügung stellen wird, ließ er offen.

Hoffmann hatte im NDR Sportclub klar gemacht, dass er weiter auf die Unterstützung des streitbaren Anteilseigners setzt. "Es ist wichtig, ihn mit im Boot zu haben. Deswegen pflege ich mit Herrn Kühne einen ständigen und ausgesprochen guten Austausch", sagte Hoffmann: "Ich habe immer gesagt, dass Herr Kühne ein ausgesprochen wichtiger Partner des HSV ist und er wird es auch in den nächsten Jahren sein."

Sein neues Hotel werde in Zukunft wohl nicht das Mannschaftsquartier des HSV, der seit Sonntag Tabellenletzter ist, sagte Kühne noch. "Allenfalls der FC Bayern" könne es sich leisten, dort zu nächtigen. Den FSV Mainz 05 sehe er eher nicht als Gast in seinem Hotel.