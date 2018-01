Kühnhackl gewinnt deutsches NHL-Duell gegen Seidenberg

New York (SID) - Tom Kühnhackl hat das deutsche Duell in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gegen Dennis Seidenberg für sich entschieden. Kühnhackl setzte sich mit Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins mit 4:0 bei den New York Islanders mit Verteidiger Seidenberg durch. Für die Gastgeber, bei denen Nationaltorhüter Thomas Greiss nicht zum Einsatz kam, war es die fünfte Niederlage in Folge. Durch den Sieg kletterte Pittsburg (45) in der Eastern Conference vorbei an den zehntplatzierten Islanders (44) auf Rang neun.

Seidenberg kam auf 20:38 Minuten Spielzeit. Kühnhackl blieb in 14:16 Minuten ohne Scorerpunkt.