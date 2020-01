Kühnhackl und Greiss gehen im "Battle of New York" unter

Köln (SID) - Die Nationalspieler Tom Kühnhackl und Thomas Greiss haben in der Eishockey-Profiliga NHL im "Battle of New York" klar den Kürzeren gezogen. Im Madison Square Garden unterlag das deutsche Duo mit den Islanders den Rangers 2:6, Greiss kam dabei erst im Schlussdrittel für Semjon Warlamow ins Tor und kassierte keinen Treffer. Stürmer Kühnhackl blieb ohne Scorerpunkt.

Kein Gegentor und doch verloren: Thomas Greiss © SID

Der russische Superstar Alexander Owetschkin schnürte beim 2:0 der Washington Capitals gegen die Carolina Hurricanes einen Doppelpack und ist in der ewigen Torschützenliste mit 686 Treffern nun alleiniger Elfter. Zuvor hatte der 34-Jährige gleichauf mit dem Finnen Teemu Selänne (684) gelegen. Um den zehntplatzierten Mario Lemieux (690) zu überholen, fehlen Owetschkin fünf Tore.