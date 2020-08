Kühnhackl und Greiss im Viertelfinale - Rieder scheitert mit Calgary

Köln (SID) - Stürmer Tom Kühnhackl und Goalie Thomas Greiss haben mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den Einzug ins Play-off-Viertelfinale geschafft. Gegen die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin gewann das Team vom Big Apple in Spiel fünf 4:0 und entschied damit die Best-of-Seven-Serie mit 4:1 für sich. Die beiden Deutschen kamen nicht zum Einsatz. In der nächsten Runde trifft New York auf die Boston Bruins.

Mit den Islanders im Viertelfinale: Tom Kühnhackl © SID

Nationalspieler Tobias Rieder ist dagegen mit den Calgary Flames im Achtelfinale gescheitert. Gegen die Dallas Stars verloren die Kanadier im sechsten Spiel trotz einer 3:0-Führung nach 6:34 Minuten mit 3:7 und unterlagen damit in der Serie 2:4. Rieder hatte zwar den Assist zum zwischenzeitlichen 3:0 für Calgary gegeben, doch die Flames gerieten durch ein katastrophales zweites Drittel (0:5) auf die Verliererstraße.

Der 23 Jahre alte Russe Denis Gurijanow erzielte für Dallas vier Tore und ist damit der zweite Rookie, dem dieses Kunststück in einem Play-off-Spiel gelang. Die Stars treffen im Viertelfinale auf den Sieger des Duells zwischen den Vancouver Canucks und den St. Louis Blues (Stand 3:2).