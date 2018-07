Kugelstoß-Europameisterin Schwanitz in Autounfall verwickelt

Nürnberg (SID) - Kugelstoß-Europameisterin Christina Schwanitz (LV Erzgebirge) ist am Samstag auf dem Weg zum Aktuellen Sportstudio des ZDF in einen Autounfall verwickelt worden. "Ich hatte mit ihr Kontakt. Sie war im Krankenhaus, konnte es aber inzwischen wieder verlassen", sagte Heim- und Bundestrainer Sven Lang.

Schwanitz hatte sich am Freitag in Nürnberg mit 20,06 m ihren sechsten deutschen Meistertitel gesichert. Erstmal stieß sie dabei seit der Geburt ihrer Zwillinge im vergangenen Jahr und der anschließenden Babypause über 20 Meter. Die deutschen Meisterschaften sind die Generalprobe für die Heim-EM in Berlin (6. bis 12. August).