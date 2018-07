Kugelstoßen: Schwanitz und Storl gewinnen deutsche Meistertitel

Nürnberg (SID) - Die Kugelstoß-Europameister Christina Schwanitz (LV Erzgebirge) und David Storl (Leipzig) bleiben national weiter eine Klasse für sich und haben ihre Ambitionen auf erfolgreiche Titelverteidigungen bei der Heim-EM in Berlin (6. bis 12. August) untermauert. Zum Auftakt der deutschen Meisterschaften siegte Schwanitz auf dem Nürnberger Hauptmarkt mit starken 20,06 m vor Alina Kenzel (Waiblingen/18,21). Storl setzte sich mit 21,26 m klar vor Patrick Müller (Neubrandenburg/19,49) und Tobias Dahm (Sindelfingen/19,38) durch und gewann seinen achten Titel in Serie.

Christina Schwanitz knackt wieder die 20-Meter-Marke © SID

Für Schwanitz war es der erste 20-Meter-Stoß seit ihrer Babypause. Im vergangenen Juli hatte sie Zwillinge zur Welt gebracht. Bei den Europameisterschaften könnte Schwanitz als erste Kugelstoßerin einen historischen Titel-Hattrick schaffen und zum dritten Mal in Serie Gold gewinnen. Mit den 20,06 m baute sie ihre Führung in der europäischen Jahresbestenliste deutlich aus.

Storl, Zweiter der Hallen-WM in diesem Jahr, liegt in Europa momentan mit 21,62 m auf Platz zwei. Bester Europäer in dieser Saison ist der EM-Zweite Michal Haratyk aus Polen mit 22,08 m. Kein anderer deutscher Kugelstoßer erfüllte die geforderte EM-Norm von 20,00 m.