Kugelstoßen: Storl in Torun Dritter

Köln (SID) - Nach einer kurzen Babypause hat der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl beim Hallen-Meeting in Torun/Polen mit Saisonbestleistung den dritten Platz belegt. Der 30-Jährige aus Leipzig kam beim Copernicus Cup auf 20,59 m und musste sich Lokalmatador Michal Haratyk (21,47) sowie Tomas Stanek aus Tschechien (21,20) geschlagen geben.

David Storl zeigt in Polen eine neue Saisonbestleistung © SID

Beim Event im Rahmen der World Athletics Indoor Tour, letzter Test vor den deutschen Meisterschaften am Wochenende in Dortmund, wurde die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Trier) über 3000 m in 9:02,04 Minuten abgeschlagen Fünfte. Das Rennen gewann die Äthiopierin Lemlem Hailu mit Weltjahresbestleistung (8:31,24 Minuten).

Storl hatte zuletzt beim Meeting in Rochlitz wegen der Geburt seines zweiten Kindes überstürzt abreisen müssen, beim Saisoneinstand aber dennoch gewonnen (20,18 m).