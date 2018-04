Kugelstoßen bei Leichtathletik-DM in Nürnberg verlegt

Köln (SID) - Die Kugelstoß-Wettbewerbe bei der Leichtathletik-DM in Nürnberg sind um einen Tag verlegt worden. Statt wie geplant am 19. Juli (Donnerstag) kämpfen die Ex-Weltmeister David Storl und Christina Schwanitz nun am 20. Juli (Freitag) auf dem Nürnberger Hauptmarkt um die nationalen Titel. Die Hauptwettkämpfe der DM finden am 21./22. Juli im Nürnberger Max-Morlock-Stadion statt.

Leichtathletik-DM: Kugelstoßwettbewerb verschoben © SID

Mit der Verlegung vermeiden die Organisatoren eine Termin-Kollision mit dem Diamond-League-Meeting in Monaco. Dort wurden die Kugelstoß-Wettbewerbe der Frauen kurzfristig ausgelagert und vom 20. auf den 19. Juli vorgezogen.