Kugelstoßer Storl erneut deutscher Hallenmeister

Leipzig (SID) - Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl (Leipzig) hat ungefährdet den deutschen Meistertitel in der Halle gewonnen. Bei den Titelkämpfen in Leipzig stieß der 28-Jährige Saisonbestleistung von 21,32 m und zeigte sich damit zwei Wochen vor der Hallen-EM in Glasgow (1. bis 3. März) in guter Form. Im vergangenen Jahr hatte Storl Silber bei der Hallen-WM gewonnen und bei der Freiluft-EM in Berlin Bonze geholt.