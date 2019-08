Kugelstoßer Storl muss um WM zittern - Norm erneut deutlich verfehlt

Berlin (SID) - Kugelstoßer David Storl (Leipzig) muss mehr denn je um seine Teilnahme an der Leichtathletik-WM in Doha/Katar (27. September bis 6. Oktober) zittern. Zwar verbesserte der Ex-Weltmeister bei den deutschen Meisterschaften in Berlin seine Saisonbestleistung um drei Zentimeter auf 19,77 m, blieb damit aber erneut deutlich unter der vom DLV geforderten Norm (20,70 m) für die Wüsten-WM. Der 29-Jährige bekommt vom DLV allerdings die Chance, die Weite noch bis zum 6. September nachzureichen.

David Storl ist deutscher Hallenmeister im Kugelstoßen © SID

Nach zuletzt acht nationalen Titeln in Serie reichte es für Storl im Olympiastadion nur zu Platz drei. Der dreimalige Europameister, der zuletzt immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte, zeigte lange eine ganz schwache Vorstellung. Erst im letzten Versuch konnte er sich dann etwas steigern.

Deutscher Meister wurde der Jahresbeste Simon Bayer (Sindelfingen) mit 20,26 m. Damit hat bisher kein deutscher Kugelstoßer die WM-Norm erfüllt.