Kuipers leitet Bayern gegen Real

München (SID) - Der niederländische Schiedsrichter Björn Kuipers leitet das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Bayern München und Titelverteidiger Real Madrid am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag bekannt.

Für die Bayern ist diese Ansetzung ein gutes Omen: Unter Kuipers (45) verloren sie noch nie. Der Geschäftsmann leitete zuletzt im April 2016 das Viertelfinal-Rückspiel der Münchner in der Königsklasse bei Benfica Lissabon, wo dem deutschen Rekordmeister nach dem 1:0 im Hinspiel ein 2:2 zum Weiterkommen reichte.

Außerdem war er bei den Gruppenspielen der Bayern bei Manchester City (3:1) und gegen den SSC Neapel 2011 (3:2) im Einsatz. Allerdings stellte er in beiden Begegnungen einen Münchner vom Platz: In Manchester Jerome Boateng (86., Notbremse), gegen Neapel Holger Badstuber (77., wiederholtes Foulspiel). Auch die deutsche Nationalmannschaft ist in vier Spielen unter Kuipers ohne Niederlage (zwei Siege).

Real dagegen hat gemischte Erinnerungen an ihn: 2014 gewannen die Königlichen das Endspiel der Champions League gegen Stadtrivale Atletico (4:1 n.V.), 2013 verloren sie das Halbfinal-Hinspiel bei Borussia Dortmund 1:4 - Robert Lewandowski traf viermal. Dazu kommt ein 3:1 gegen den BVB in der Gruppenphase dieser Saison sowie ein 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel 2012 bei ZSKA Moskau.