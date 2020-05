Kult-Coach Neururer beendet Trainerkarriere in Deutschland

Köln (SID) - Der langjährige Bundesliga-Coach Peter Neururer hat einen Schlussstrich unter seine Fußball-Trainerkarriere in Deutschland gezogen. "Mit dem 1. Mai ist klar, dass ich in Deutschland nicht mehr als Trainer oder Sportdirektor in Frage komme", sagte der 65-Jährige dem Fernsehsender Sky Sport News HD: "Ich habe mich der Stölting Service Group angeschlossen und bin da ab 1. Mai im Bereich Personal und Sportmanagement unterwegs."

Neururer steht vor Engagement als Nationaltrainer © SID

Ein kleines Hintertürchen lässt Neururer sich allerdings für seinen Herzensverein Schalke 04: "Die können jederzeit anrufen. Es gibt immer Ausnahmen, die man machen kann", sagte der Schalke-Trainer aus der Saison 1989/90 mit einem Augenzwinkern. Beim Gelsenkirchener Personaldienstleister will er sich nun in Sachen Beratung und Vermittlung für Spieler und Trainer engagieren.

Dem SID verriet Neururer bereits Mitte April, dass er parallel zu dieser Tätigkeit noch "einen Trainerjob im Ausland" machen könnte. Zuletzt befand er sich diesbezüglich in Gesprächen mit einer Nationalmannschaft, "die im europäischen Bereich unterwegs ist und sich noch nicht für die Europameisterschaft im nächsten Jahr qualifiziert hat". Es könne sein, "dass nach der Coronakrise da noch etwas kommt", sagte Neururer dem Sport-Informations-Dienst damals.