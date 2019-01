Kunstturn-BL: Weltmeister Dalalojan wechselt nach Schwäbisch Gmünd

Hamburg (SID) - Mehrkampf-Weltmeiste Artur Dalalojan hat Bundesliga-Absteiger MTV Stuttgart verlassen und wird in der neuen Saison für den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau an die Geräte gehen. Der 22 Jahre alte Russe hatte bei den letztjährigen Welttitelkämpfen in Doha/Katar Gold im Sechskampf und am Boden gewonnen. Für Schwäbisch Gmünd startet weiterhin auch Nationalmannschaftsturner Andreas Toba.