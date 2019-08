Kunstturn-DM: Seitz verpasst Rekord-Titel

Köln (SID) - Elisabeth Seitz hat bei den deutschen Kunstturn-Meisterschaften in Berlin den Sieg im Mehrkampf und somit den Gewinn ihres 22. nationalen Titels klar verpasst. Die Stuttgarterin wurde nur Fünfte. Es gewann Sarah Voss (Köln) vor Kim Bui (Stuttgart) und Sophie Scheder (Chemnitz).

Wurde nur Fünfte im Mehrkampf: Elisabeth Seitz © SID

Damit schaffte es Seitz auch nicht, die 56 Jahre alte Bestmarke von Ingrid Föst zu egalisieren. Die mittlerweile 84 Jahre alte Potsdamerin wurde zwischen 1953 und 1963 22-mal DDR-Meisterin. Am Sonntag kann die WM-Dritte Seitz aber noch Titel in den Einzelfinals am Stufenbarren und am Boden gewinnen.