Kunstturn-DM: Toba holt Mehrkampf-Titel

Berlin (SID) - Andreas Toba hat bei den deutschen Kunstturn-Meisterschaften in Berlin den Titel im Mehrkampf gewonnen. Der 28-Jährige aus Hannover setzte sich vor Titelverteidiger Marcel Nguyen (Unterhaching) und Karim Rida (Berlin) durch.

Andreas Toba gewinnt bei Kunstturn-DM Mehrkampf-Titel © SID

"Das ist eine Bestätigung für die viele Arbeit. Wir haben extrem hart trainiert. Vielen Dank an meinen Trainer, der viel Geduld mit mir hatte", sagte Toba nach der Siegerehrung. "Meine Vorstellungen waren mittelmäßig. Ich hatte keine großen Fehler, aber viele kleine Patzer drin", meinte Nguyen.

Toba hatte bei den Olympischen Spielen in Rio vor drei Jahren für Aufsehen gesorgt, als er im Mannschaftswettbewerb am Boden einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten hatte und trotz der schweren Verletzung seine Übung am Pauschenpferd turnte. Toba hatte 2016 auch zum ersten Mal den DM-Titel im Mehrkampf gewonnen.

Knapp 3000 Zuschauer verfolgten die Wettkämpfe in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Die nationalen Titelkämpfe der Turner gehören zum neuen Format "Die Finals", die an diesem Wochenende in der Hauptstadt deutsche Meisterschaften in zehn Sportarten vereint.