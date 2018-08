Kunstturn-Olympiasiegerin Tschutschunowa mit 49 Jahren gestorben

St. Petersburg (SID) - Kunstturn-Olympiasiegerin Jelena Tschutschunowa ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Russischen Medienberichten zufolge erlag die Ex-Weltmeisterin in ihrer Geburtsstadt St. Petersburg einer Lungenentzündung.

Tschutschunowa gewann 1988 zwei Goldmedaillen in Seoul © SID

Mit zwei Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille war Tschutschunowa die erfolgreichste Turnerin der Olympischen Spiele 1988 in Seoul. 2004 war die Russin in die International Gymnastics Hall of Fame aufgenommen worden.