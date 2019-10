Kunstturn-WM: Biles will kein Superstar sein

Stuttgart (SID) - Rekord-Weltmeisterin Simone Biles wehrt sich gegen die Rolle eines Superstars des Sports. "Darüber denke ich überhaupt nicht nach. Mein vorrangiges Ziel ist es, jedes Jahr besser zu werden", sagte die Mehrkampf-Olympiasiegerin drei Tage vor Beginn der Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart.

Simone Biles ist Rekord-Weltmeisterin im Kunstturnen © SID

Der US-Amerikanerin werden gute Chancen eingeräumt, alle sechs bei den Frauen zu vergebenden Titel zu gewinnen. Dabei sollen der 22-Jährigen jeweils ein neues Element am Schwebebalken und am Boden helfen: "Im Training funktionieren sie, also werde ich sie im Wettkampf turnen."

Die von Biles angeführte US-Riege geht am Samstag (20.00 Uhr/SWR Livestream) erstmals an die Geräte. Diese Vorrunde dient der Qualifikation für die Teamentscheidung, das Mehrkampf-Finale sowie die Gerätefinals.