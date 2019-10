Kunstturn-WM: Seitz und Petz als Mehrkämpferinnen nominiert

Stuttgart (SID) - Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz und WM-Neuling Emelie Petz werden bei den am Freitag beginnenden Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart im Rahmen des Mannschafts-Wettbewerbs einen kompletten Mehrkampf bestreiten. Eine entsprechende Meldung der beiden Lokalmatadorinnen beim Weltverband FIG wurde am Mittwoch von Cheftrainerin Ulla Koch veranlasst.

Tritt bei der WM im Mehrkampf an: Elisabeth Seitz © SID

Nur an drei Geräten (Sprung, Schwebebalken, Boden) kommen die deutsche Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss aus Köln sowie die Stuttgarter Teamkapitänin Kim Bui (Sprung, Stufenbarren, Boden) zum Einsatz. Lediglich zwei Auftritte hat im Qualifikations-Wettkampf Sophie Scheder aus Chemnitz, Olympia-Dritte am Stufenbarren (Stufenbarren, Schwebebalken).

Die deutsche Riege muss in der Vorrunde, die für sie am Freitag (13.30 Uhr/SWR) beginnt, mindestens den zwölften Platz belegen, um sich als Team für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren. Für die deutschen Männer beginnt der Wettkampf am Sonntag (19.30 Uhr/SWR Livestream).