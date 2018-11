Kunstturn-WM in Doha: Seitz gewinnt Bronze am Stufenbarren

Doha (SID) - Elisabeth Seitz aus Stuttgart hat am Stufenbarren bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Doha die Bronzemedaille gewonnen. Der Sieg ging an Europameisterin Nina Derwael aus Belgien vor Mehrkampf-Olympiasiegerin Simone Biles aus den USA.

Elisabeth Seitz sichert sich WM-Bronze © SID

"Ich war extrem aufgeregt, habe aber versucht, mich auf meine eigene Übung zu konzentrieren", sagte die 24-Jährige, für die mit dem Gewinn ihrer ersten WM-Medaille ein Traum in Erfüllung ging: "Es hat mir nie etwas gefehlt, bis auf dieses kleine Ding um den Hals."