Kunstturn-WM in Stuttgart: DTB-Frauenriege auf Kurs Olympia

Stuttgart (SID) - Mit einem starken Qualifikationswettkampf haben die deutschen Kunstturnerinnen bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart Kurs auf Olympia 2020 in Tokio genommen. Das Quintett des Deutschen Turner-Bundes (DTB) wahrte mit Rang eins im Zwischenklassement knapp vor Belgien alle Chancen auf einen Platz unter den zwölf besten Riegen.

Elisabeth Seitz kann das Mehrkampf-Finale erreichen © SID

Auch die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat gute Aussichten, sowohl das Mehrkampf-Finale als auch die Medaillenentscheidung am Stufenbarren zu erreichen. Im vergangenen Jahr hatte die Lokalmatadorin an diesem Gerät die Bronzemedaille gewonnen. Die WM-Vorrunde endet allerdings erst am Samstagabend mit dem Auftritt von Titelverteidiger USA.