Kunstturn-WM in Stuttgart: DTB-Qualifikation startet im August

Hamburg (SID) - Mit den deutschen Meisterschaften am 3./4. August in Berlin beginnt für die deutschen Kunstturner der Qualifikationsweg zu den Welttitelkämpfen vom 4. bis 13. Oktober in Stuttgart. Eine zweite WM-Ausscheidung wird am 17. August in Kienbaum stattfinden.

Letztmals finden die Entscheidungen in Karlsruhe statt © SID

Exakt eine Woche später steht in Stuttgart für die deutschen Kunstturnerinnen die erste WM-Qualifikation auf dem Programm. Nominiert wird die deutsche Riege nach einem Dreiländerkampf gegen Frankreich und Belgien am 7. September (13.00 Uhr) in Worms.