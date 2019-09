Kunstturn-WM in Stuttgart: Routinier Nguyen führt deutsche Riege an

Hamburg (SID) - Verspätetes Geschenk für Marcel Nguyen: Einen Tag nach seinem 32. Geburtstag wurde der Routinier aus Unterhaching für die Kunstturn-Weltmeisterschaften vom 4. bis 13. Oktober in Stuttgart nominiert. Es ist bereits die neunte WM-Teilnahme des Olympia-Zweiten von London 2012.

Marcel Nguyen für Kunstturn-Weltmeisterschaft nominiert © SID

Zur WM-Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) gehören auch Nguyens Vereinskollege Lukas Dauser, der deutsche Mehrkampf-Meister Andreas Toba aus Hannover, der Hallenser Nick Klessing sowie WM-Neuling Karim Rida (Berlin). Als Ersatzturner ist vorerst Felix Remuta vorgesehen, der Unterhachinger muss diese Position aber in einem internen Duell im Rahmen eines Länderkampfes am Samstag (18.30 Uhr) in Backnang gegen Philipp Herder aus Berlin und den Erfurter Nils Dunkel behaupten.

Seine WM-Generalprobe bestreitet das DTB-Quintett in der Karl-Euerle-Sporthalle gegen Rumänien und Großbritannien. Bei den Welttitelkämpfen beginnt der Wettkampf für die WM-Gastgeber am 6. Oktober (19.30 Uhr) mit der Qualifikation.

Cheftrainerin Ulla Koch wird ihr Frauen-Team am Donnerstag während des DTB-Medientages in Stuttgart bekannt geben. Die Schützlinge der 64-Jährigen müssen bei der WM in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle erstmals am 4. Oktober (13.30 Uhr) an die Geräte. Beide Mannschaften benötigen mindestens den zwölften Platz, um sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren.