Kunstturn-WM mit "Salto Mondiale" eröffnet

Stuttgart (SID) - Mit der farbenprächtigen Turnshow "Salto Mondiale" sind am Donnerstag im Theaterhaus Stuttgart die 49. Weltmeisterschaften eröffnet worden. Die Wettkämpfe der weltbesten Kunstturner beginnen am Freitag (09.00 Uhr), ab 13.30 Uhr/SWR gehen in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle erstmals die fünf deutschen Athletinnen an die Geräte.

Stuttgart: Die 49. Kunstturn-WM beginnt © SID

"Ich erwarte eine besondere Beziehung zwischen dem Publikum und den Athleten. Denn Stuttgart ist nicht nur eine Sportstadt, Stuttgart ist auch eine Turnstadt", sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Von den insgesamt 100.000 zur Verfügung stehenden Eintrittskarten sind im Vorverkauf bereits 90.000 Tickets abgesetzt worden.

Bis zum 13. Oktober kämpfen knapp 600 Kunstturner aus 93 Ländern um insgesamt 14 Titel und zahlreiche Tickets für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.