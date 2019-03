Kunstturnen: Bui bei Weltcup-Auftakt Fünfte

Greensboro (SID) - Kunstturnerin Kim Bui hat beim Weltcupauftakt in Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina den guten fünften Platz belegt. Die 30 Jahre alte Stuttgarterin erturnte an den vier Geräten insgesamt 54,199 Punkte. Bui erzielte dabei an ihrem Spezialgerät Stufenbarren, an dem sie bei der EM 2011 Bronze gewonnen hatte, mit 14,400 Zählern den Höchstwert der Konkurrenz.

Kim Bui belegte Rang fünf zum Weltcupauftakt © SID

Tagesbeste war die US-Amerikanerin Leanne Wong mit 56,765 Punkten vor ihrer Teamkameradin Grace McCallum (56,465). Bei den Männern war Deutschland nicht vertreten. Der ehemalige Barren-Europameister Marcel Nguyen musste seinen Start verletzungsbedingt absagen. Auch hier gab es einen US-Doppelsieg durch Yul Moldauer (85,932) und Sam Mikulak (85,931).

"Da mein Fokus in diesem Jahr neben dem DTB-Pokal vor allem auf der EM in Polen und selbstverständlich der WM in Stuttgart liegt, habe ich mich für eine Absage entschieden", hatte der 31-Jährige Nguyen aus Unterhaching zu seiner Absage erklärt.