Kunstturnen: Erfolgreiches Comeback für Olympiasiegerin Biles

Columbus (SID) - Knapp zwei Jahre nach ihrem Triumphzug in Rio de Janeiro ist die vierfache Kunstturn-Olympiasiegerin Simone Biles auf die Wettkampfbühne zurückgekehrt. In ihrer Geburtsstadt Columbus/Ohio setzte sich die ehemalige Weltmeisterin bei den US Classics trotz kleinerer Fehler im Mehrkampf durch und qualifizierte sich mühelos für die Weltmeisterschaften Ende Oktober in Doha/Katar.

Gab ihr Comeback: Kunstturn-Olympiasiegerin Simone Biles © SID

"Ich fühle, dass ich mich auf einem guten Weg befinde und stehe genau dort, wo ich jetzt stehen möchte. Seit Rio bin ich noch stärker geworden", sagte die 21-Jährige. Biles will ihre Karriere bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fortsetzen.

Zu Jahresbeginn hatte die Weltsportlerin des Jahres 2016 öffentlich gemacht, dass auch sie vom ehemaligen US-Teamarzt Larry Nassar sexuell missbraucht worden war. Der Mediziner, der sich über Jahrzehnte an mindestens 150 Sportlerinnen vergangen hat, wurde mittlerweile zu einer Gefängnisstrafe von bis zu 175 Jahren verurteilt.