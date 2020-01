Kunstturnen: Finale Olympia-Qualifikation erneut in Frankfurt

Hamburg (SID) - Wie schon 2012 und 2016 wird die zweite und letzte Olympia-Qualifikation der Kunstturner erneut in Frankfurt/Main stattfinden. Als Termin legte der Deutsche Turner-Bund (DTB) den 20. Juni fest. Erster Ausscheidungs-Wettkampf für die Sommerspiele in Tokio sind die deutschen Meisterschaften am 6./7. Juni in Oberhausen im Rahmen der "Finals Rhein Ruhr 2020" in Nordrhein-Westfalen.

Sie sind dort das einzige nationale Championat in einer olympischen Kernsportart. Die Leichtathleten ermitteln zeitgleich in Braunschweig ihre deutschen Meister, die Schwimm-DM findet bereits vom 30. April bis 3. Mai in Berlin statt.