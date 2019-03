Kunstturnen: Grießer Weltcup-Sechste in Birmingham

Hamburg (SID) - Leah Grießer aus Karlsruhe hat im Mehrkampf beim Weltcup-Turnier der Kunstturner in Birmingham Rang sechs belegt. Beim zeitgleich ausgetragenen Einzel-Weltcup in Doha kam die Stuttgarterin Kim Bui am Stufenbarren auf den fünften Platz, am Boden wurde die 30-Jährige Siebte.