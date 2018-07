Kunstturnen: Nguyen führt EM-Aufgebot an

Frankfurt/Main (SID) - Routinier Marcel Nguyen (Unterhaching) führt wie erwartet das Männer-Aufgebot der deutschen Kunstturner für die Europameisterschaften in Glasgow (9. bis 12. August) an. Cheftrainer Andreas Hirsch nominierte neben dem Olympiazweiten im Mehrkampf von 2012 in London auch Andreas Bretschneider (Chemnitz), Andreas Toba (Hannover), Nick Klessing (Halle) und Nils Dunkel (Erfurt).

Führt das deutsche Aufgebot an: Marcel Nguyen © SID

"Das Team, mit dem wir nach Glasgow fahren, ist aktuell die beste Zusammenstellung für den Mannschaftswettbewerb", sagte Hirsch. Neben den Titeln an den Einzel-Geräten wird es bei den Europameisterschaften einen Mannschaftsentscheid geben.