Kunstturnen: Nguyen wird am Mittwoch an der Schulter operiert

Stuttgart (SID) - Der zweimalige Barren-Europameister Marcel Nguyen wird am Mittwoch an der linken Schulter operiert und fällt mehrere Monate aus. Diesen Termin bestätigte der 32-Jährige dem SID am Rande der Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart, die Nguyen an den ersten Tagen als Zuschauer verfolgte.

Marcel Nguyen für Kunstturn-Weltmeisterschaft nominiert © SID

Der Unterhachinger hatte im September einen Sehnenanriss erlitten und musste zwei Wochen vor Beginn der Welttitelkämpfe seinen Start absagen.