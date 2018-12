Kunstturnen: Obere Lahn und Stuttgart holen Mannschaftstitel

Ludwigsburg (SID) - Die Kunstturner des KTV Obere Lahn haben sich völlig überraschend erstmals zum deutschen Mannschaftsmeister gekrönt. Der Außenseiter gewann im Bundesliga-Finale am Samstag in Ludwigsburg gegen den KTV Straubenhardt mit 36 zu 34 Wertungspunkten. Erst die letzten Reckübungen brachten die Entscheidung, Straubenhardt verpasste damit den vierten Titelgewinn in Serie. Den Kampf um Rang drei gewann die TG Saar gegen den SC Cottbus (43:29).

Stuttgarterinnen um Seitz siegen © SID

Bei den Frauen holte der MTV Stuttgart die siebte deutsche Meisterschaft in Folge. Das Team um die WM-Dritte Elisabeth Seitz gewann mit 207,50 Punkten deutlich vor der TG Karlsruhe-Söllingen (192,30) und TZ DSHS Köln (185,55). In den Disziplinen Sprung, Barren, Balken und Boden waren Seitz und Co. der Konkurrenz jeweils überlegen.