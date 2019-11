Kunstturnen: Rekordmeister Stuttgart vor achtem Titel in Serie

Hamburg (SID) - Die Kunstturnerinnen des MTV Stuttgart stehen vor ihrem achten nationalen Titel in Serie. Beim letzten Bundesliga-Wettkampf in Potsdam qualifizierte sich das Team um die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz zusammen mit dem TSV 1861 Tittmoning, der TG Karlsruhe-Söllingen und dem SSV Ulm 1846 für das Ligafinale am 30. November in Ludwigsburg.

Seitz und Stuttgart stehen vor einem weiteren Titel © SID

Bei den Männern duellieren sich an gleicher Stelle die KTV Straubenhardt und die TG Saar um den Titel. Im kleinen Finale um Platz drei stehen der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau und die Siegerländer KV.