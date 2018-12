Kunstturnen: Stuttgarter Frauen erneut deutscher Mannschaftsmeister

Ludwigsburg (SID) - Die Kunstturnerinnen des MTV Stuttgart haben sich zum siebten Mal in Folge zum deutschen Mannschaftsmeister gekrönt. Das Team um die WM-Dritte Elisabeth Seitz gewann am Samstag das Finale der Bundesliga in Ludwigsburg, mit 207,50 Punkten setzten sich die Stuttgarterinnen deutlich vor der TG Karlsruhe-Söllingen (192,30) und TZ DSHS Köln (185,55) durch.

Stuttgarterinnen um Seitz siegen © SID

In den Disziplinen Sprung, Barren, Balken und Boden waren Seitz und Co. der Konkurrenz jeweils überlegen. Am Abend (18.00 Uhr) steht in Ludwigsburg noch das Finale der Männer an.