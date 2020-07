Kunstturnen: WM-Finalist Dauser wechselt von Berlin nach Halle

Hamburg (SID) - Lukas Dauser, letztjähriger Finalist am Barren bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart, wird ab Mitte August in Halle/Saale statt am Bundesstützpunkt in Berlin trainieren. Dort wird der 27-Jährige gemeinsam mit seinem Nationalriegenkollegen Nick Klessing von Trainer Hubert Brylok betreut.

Wird künftig in Halle trainieren: Lukas Dauser © SID

"Ich erhoffe mir vor allem im Hinblick auf die Olympischen Spiele einen neuen Impuls", sagte der ehemalige deutsche Mehrkampf-Meister.