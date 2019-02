Kunstturnen: Weltcup-Auftakt mit Bui - Nguyen sagt verletzt ab

Hamburg (SID) - Der ehemalige Barren-Europameister Marcel Nguyen kann verletzungsbedingt beim Weltcup-Auftakt der Kunstturner am Wochenende in Greensboro/USA nicht starten. An die Geräte gehen wird hingegen die Stuttgarterin Kim Bui.

Marcel Nguyen kann verletzungsbedingt nicht starten © SID

"Da mein Fokus in diesem Jahr neben dem DTB-Pokal vor allem auf der EM in Polen und selbstverständlich der WM in Stuttgart liegt, habe ich mich für eine Absage entschieden", sagte der 31-Jährige aus Unterhaching.