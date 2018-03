Kurioses Urteil nach Brutalo-Foul: Sperre bis das Opfer wieder trainiert

Rio de Janeiro (SID) - Der brasilianische Fußball-Profi Rildo wurde nach einem Brutalo-Foul am Montag vom regionalen Sportgerichtshof (TJD) in Rio de Janeiro für die Zeit gesperrt, die sein Gegenspieler Joao Paulo nach einem Bruch des Schien- und Wadenbeins im rechten Bein für die Rückkehr ins Training braucht. Maximal gilt der Bann gegen den Stürmer von Vasco da Gama jedoch für 180 Tage. Gegen das Urteil kann noch Einspruch eingelegt werden.

Rildo (r.) wurde nach einem Foul kurios bestraft © SID

Rildo hatte am 18. März im Stadtderby gegen Botafogo FR nach nur zwei Minuten mit gestrecktem Bein in Höhe des Mittelkreises einen Klärungsversuch von Joao Paulo überhart unterbunden. Der Vasco-Spieler bekam dafür vom Schiedsrichter auf dem Platz jedoch nur die Gelbe Karte. Von den schockierenden TV-Bildern beeindruckt, sah der TJD Rildo auch wegen zweier "Aussetzer" in der Vergangenheit als Wiederholungstäter und statuierte deshalb ein Exempel.