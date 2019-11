Kurz vor Saisonfinale: Vettel zum dritten Mal Vater

Abu Dhabi (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist zum dritten Mal Vater geworden und reist deshalb leicht verspätet zum Saisonfinale nach Abu Dhabi. Das bestätigte Vettels Pressesprecherin am Donnerstag dem SID. Vettel verpasste den Medientag, will aber schon beim ersten freien Training am Freitag (10.00 Uhr MEZ/Sky) Schwung für das Rennen am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) aufnehmen.

Sebastian Vettel ist zum dritten Mal Vater geworden © SID

Wie die Bild-Zeitung berichtet, dürfen sich Vettel und seine Ehefrau Hanna nach den beiden Töchtern (4 und 5 Jahre) nun über ihren ersten Sohn freuen. Das Baby kam demnach bereits am Mittwoch zur Welt.