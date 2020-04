Kurz vor WNBA-Draft: Ausnahmetalent Sabally "super aufgeregt"

Köln (SID) - Basketball-Ausnahmetalent Satou Sabally kann den Draft der US-amerikanischen Basketball-Profiliga WNBA nicht erwarten. "Ich bin super aufgeregt", sagte die 21 Jahre alte Berlinerin, die als heiße Anwärterin auf einen der ersten vier Plätze bei der Talentevergabe gilt, in einer Video-Konferenz: "Es ist die Ziellinie der Saison und ein Neuanfang für mich."

Satou Sabally spielte bislang für die Oregon Ducks © SID

Etliche US-Medien rechnen in ihren Prognosen für den Draft am Freitag (Ortszeit) damit, dass Sabally an zweiter Stelle von den Dallas Wings ausgewählt wird. Dazu zählen auch die TV-Sender ESPN und CBS. Für Sabally wäre es unglaublich, in Texas auf den Spuren von Superstar Dirk Nowitzki zu wandeln: "Das würde mir so viel bedeuten. Er ist so eine Legende und so eine Inspiration. Es wäre alles für mich."

Mit dem ersten Pick wird New York Liberty den Prognosen zufolge Saballys bisherige Teamkollegin Sabrina Ionescu auswählen. Sabally und Ionescu konnten sich mit starken Leistungen im Trikot des Collegeteams Oregon Ducks als Topkandidaten für den Draft empfehlen, der aufgrund der Coronakrise virtuell durchgeführt wird.