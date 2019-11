Kurzbahn-DM: Ex-Europameisterin Hentke gewinnt zweiten Titel

Berlin (SID) - Ex-Europameisterin Franziska Hentke hat bei der Kurzbahn-DM der Schwimmer in Berlin ihren zweiten Titel gewonnen. Die 30-Jährige aus Magdeburg, die schon über 200 m Schmetterling erfolgreich war, siegte auch über 400 m Lagen und blieb erneut unter der EM-Norm. Wie Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und die WM-Zweite Sarah Köhler verzichtet Hentke mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Jahr aber auf die Kurzbahn-Europameisterschaften in Glasgow (4. bis 8. Dezember).

Franziska Hentke verzichtet auf einen WM-Start © SID

Die EM-Norm erfüllten am Freitag unter anderem auch die deutschen Meister Marius Zobel (Magdeburg) über 400 m Lagen, Jenny Mensing (Wiesbaden) und Christian Diener (Potsdam) über 200 m Rücken sowie Annika Bruhn (Neckarsulm) und Poul Zellmann (Essen).

Köhler, die zum Auftakt der Meisterschaften am Donnerstag ihren eigenen deutschen Rekord über 800 m Freistil um zweieinhalb Sekunden verbessert hatte, musste sich auf ihrer Nebenstrecke über 200 m mit dem achten Platz begnügen. Ihr Freund Wellbrock verzichtete kurzfristig auf einen Start über diese Distanz.