Kurzbahn-EM: Gose, Klenz und Diener gewinnen Silber

Glasgow (SID) - Christian Diener, Isabel Marie Gose und Ramon Klenz haben am Abschlusstag der Kurzbahn-EM der Schwimmer in Glasgow jeweils Silber gewonnen und damit die Medaillenausbeute des DSV auf achtmal Edelmetall geschraubt. Diener schwamm über 50 m Rücken wie schon über 100 und 200 m Rücken auf Platz zwei, in 23,07 Sekunden musste sich der Potsdamer wie über die doppelte Distanz nur dem Russen Kliment Kolesnikow (22,75) geschlagen geben.

Isabel Gose schwimmt deutschen Rekord © SID

Eine weitere Medaille blieb Diener in der abschließenden Lagenstaffel verwehrt. Das ursprünglich drittplatzierte Quartett wurde wegen eines Fehlstarts von Schmetterlings-Schwimmer Marius Kusch (Essen) disqualifiziert.

Die 17 Jahre alte Gose aus Heidelberg musste sich am Abschlusstag der Titelkämpfe in Schottland über 400 m Freistil in 4:00,01 Minuten nur knapp der Italienerin Simona Quadarella (3:59,75) beugen. Kurz danach schwamm auch Klenz (Hamburg) über 200 m Schmetterling in 1:51,21 Minuten hinter dem Griechen Andreas Vazaios (1:50,23) auf Platz zwei. Den deutschen Rekord von Thomas Rupprath aus dem Jahr 2001 und damit die älteste deutsche Kurzbahn-Bestmarke verpasste der 21 Jahre alte Klenz nur um drei Zehntel.

"Ich freue mich über die Medaille, aber die Zeit ist nicht gut", sagte Gose, im Sommer fünffache Junioren-Europameisterin, über ihre erste internationale Einzelmedaille bei den Erwachsenen. An ihren im November bei der Kurzbahn-DM erzielten deutschen Rekord (3:58,91) kam sie in Glasgow nicht ganz heran.