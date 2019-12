Kurzbahn-EM: Gose und Klenz gewinnen Silber

Glasgow (SID) - Isabel Marie Gose und Ramon Klenz haben bei der Kurzbahn-EM der Schwimmer in Glasgow Silber gewonnen und damit die Medaillenausbeute des DSV auf siebenmal Edelmetall geschraubt. Die 17 Jahre alte Gose aus Heidelberg musste sich am Abschlusstag der Titelkämpfe in Schottland in 4:00,01 Minuten nur knapp der Italienerin Simona Quadarella (3:59,75) geschlagen geben.

Isabel Gose schwimmt deutschen Rekord © SID

Kurz danach schwamm auch Klenz (Hamburg) über 200 m Schmetterling in 1:51,21 Minuten hinter dem Griechen Andreas Vazaios (1:50,23) auf Platz zwei. Den deutschen Rekord von Thomas Rupprath aus dem Jahr 2001 und damit die älteste deutsche Kurzbahn-Bestmarke verpasste der 21 Jahre alte Klenz nur um drei Zehntel.

"Ich freue mich über die Medaille, aber die Zeit ist nicht gut", sagte Gose, im Sommer fünffache Junioren-Europameisterin, über ihre erste internationale Einzelmedaille bei den Erwachsenen. An ihren im November bei der Kurzbahn-DM erzielten deutschen Rekord (3:58,91) kam sie in Glasgow nicht ganz heran.