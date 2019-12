Kurzbahn-EM: Kusch holt Gold und Rekord - Bronze für Koch

Köln (SID) - Marius Kusch hat den deutschen Schwimmern bei der Kurzbahn-EM in Glasgow überraschend die erste Goldmedaille beschert. Der 26-Jährige aus Essen gewann über 100 m Schmetterling in der deutschen Rekordzeit von 49,06 Sekunden deutlich vor dem Russen Michail Wekowischtschew (49,53). Bronze ging an Marcin Cieslak aus Polen (49,75).

"Gestern habe ich meine Rennen kontrolliert und mir Reserven gelassen, ich habe nicht alles gegeben. Ich habe zusammen mit meinem Trainer ein paar technische Details angepasst, um diesen Titel zu gewinnen", sagte Kusch. Der neue Titelträger hatte bei der EM 2017 in Kopenhagen auf der gleichen Strecke Bronze geholt, für ihn war es damals die erste internationale Medaille seiner Karriere.

Gut eine Stunde zuvor hatte Marco Koch auf seiner Paradestrecke über 200 m Brust Bronze gerettet. In 2:02,87 Minuten musste sich der Ex-Weltmeister am zweiten EM-Tag nach einem packenden Finale dem Niederländer Arno Kamminga (2:02,36) und Erik Persson aus Schweden (2:02,80) geschlagen geben.

"Ich bin total am Ende. Das war kein gutes Rennen, ich bin überhaupt nicht zufrieden", sagte Koch. Der Darmstädter lag auf der 25-m-Bahn nach der Hälfte der Strecke nur auf Rang sieben, holte sich mit einem starken Schlussspurt aber noch die Medaille. Der ehemalige Weltrekordler hatte 2010 und 2015 auf der Kurzbahn EM-Gold über die 200 m geholt, 2016 wurde er im kanadischen Windsor sogar Weltmeister. Seit 2015 hält er in 2:00,53 Minuten den EM-Rekord.

Koch versöhnte sich mit der Medaille zumindest ein wenig mit dem Austragungsort Glasgow. Für die Langbahn-EM vor einem Jahr im Tollcross International Swimming Centre hatte Koch die Qualifikation verpasst. Der Brustschwimmer dachte über Rücktritt nach, entschied sich aber für einen Orts- und Trainerwechsel. Seitdem geht es wieder aufwärts.