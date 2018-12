Kurzbahn-WM: DSV-Staffel mit Rekordzeit ins Finale

Hangzhou (SID) - Zum Auftakt der Kurzbahn-WM im chinesischen Hangzhou ist die 4x100-m-Freistilstaffel in deutscher Rekordzeit ins Finale geschwommen. Das DSV-Quartett mit Annika Bruhn (Neckarsulm), Reva Foos (Frankfurt), Jessica Steiger (Gladbeck) und Marie Pietruschka (Leipzig) schlug nach 3:34,31 Minuten auf Vorlaufplatz sechs an. Die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 1997 war um 38 Hundertstelsekunden langsamer. Der Endlauf findet zur deutschen Zeit am Dienstagmittag statt.