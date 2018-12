Kurzbahn-WM: Köhler mit deutschem Rekord auf Platz fünf

Hangzhou (SID) - Vizeeuropameisterin Sarah Köhler hat trotz deutscher Rekordzeit eine Medaille bei der Kurzbahn-WM in Hangzhou knapp verpasst. Die 24 Jahre alte Magdeburgerin verbesserte im Finale über 800 m Freistil in 8:10,54 Minuten ihre eigene Bestmarke um eine Zehntelsekunde und schlug auf Platz fünf an. Gold ging an die Chinesin Wang Jianjiahe vor Europameisterin Simona Quadarella (Italien) und der Amerikanerin Leah Smith.